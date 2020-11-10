Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yemin ederek görevine başladı
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Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yemin ederek görevine başladı

10.11.2020 17:41 | Son Güncelleme: 10.11.2020 18:05
Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yemin ederek görevine başladı

Son dakika haber: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yemin ederek görevine başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yemin ederek görevine başladı.

TBMM Genel kurulu TBMM Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında çalışmalarına başladı. Genel Kurul'da öncelikle eski hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi okundu. Daha sonra TBMM Başkanlığı'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan ile ilgili Tezkere okundu. Elvan yemin ederek görevine başladı.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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