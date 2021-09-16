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Hayvan üreticilerine yonca tohumu dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hayvan üreticilerine yonca tohumu dağıtıldı

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, "Çayır, Mera Islah ve Amenajman Projesi" ile hayvancılıkla uğraşan üreticilere yem bitkisi tohum desteklemesi kapsamında yonca tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, "Çayır, Mera Islah ve Amenajman Projesi" ile hayvancılıkla uğraşan üreticilere yem bitkisi tohum desteklemesi kapsamında yonca tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal'ın katılımlarıyla Hayrabolu ilçesine bağlı Tatarlı Mahallesinde yonca tohumu dağıtım programı düzenlendi. Programda hayvancılıkla uğraşan üreticilere yonca tohumları teslim edildi.

İl Müdürü Öcal, üreticilerin konuya olan ilgilerinden memnun olduğunu ve Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görmesi durumunda tohum desteğinin devam edeceğini söyleyerek, tohum desteğinden faydalananlara hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Proje dahilinde üreticilere 4 bin 900 dekar alanda ekilmek üzere İtalyan çimi ve 2 bin 750 dekar alanda ekilmek üzere yonca tohumu dağıtıldı. - TEKİRDAĞ

Hayvan üreticilerine yonca tohumu dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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