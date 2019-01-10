Hayrullah Kubba, Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Genel Koordinatör Hayrullah Kubba, yayımladığı mesajda, "Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basın, demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biridir. En zor şartlara rağmen dünyanın farklı bölgelerinde, çatışma ortamlarında can güvenliklerini riske atarak görevlerini yerine getirmeyi amaçlayan gazetecilerin halkı doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır. Bu vesile ile toplumsal sorumluluğunu yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA