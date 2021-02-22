Hayatını kaybeden 7 yaşındaki serebral palsili kız çocuğu doğumda ölen annesinin mezarına defnedildi

Antalya'da hayatını kaybeden 7 yaşındaki serebral palsili görme ve işitme engelli kız çocuğu, kendisini dünyaya getirirken yaşamını yitiren annesinin mezarına defnedildi.

Antalya'da hayatını kaybeden 7 yaşındaki serebral palsili görme ve işitme engelli kız çocuğu, kendisini dünyaya getirirken yaşamını yitiren annesinin mezarına defnedildi.

Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesinde babaannesi tarafından bakımı üstlenilen yatağa bağımlı serebral palsi hastası 7 yaşındaki Hülya Karasu, rahatsızlanması üzerine babası Abdurrahman Karasu tarafından hastaneye kaldırıldı.

Engelli kız çocuğu, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze, otopsi işlemlerinin ardından babasına teslim edildi.

Hülya Karasu, Döşemealtı ilçesinde aynı ismi taşıyan annesinin mezarına defnedildi.

Anne Hülya Karasu'nun kızının doğumu sırasında hayatını kaybettiği, küçük kızın da engelli olarak dünyaya geldiği bildirildi.

Yatalak olarak yaşamını sürdüren küçük kızın görme ve işitme engelli de olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş