Hayatını kaybeden 7 yaşındaki serebral palsili kız çocuğu doğumda ölen annesinin mezarına defnedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hayatını kaybeden 7 yaşındaki serebral palsili kız çocuğu doğumda ölen annesinin mezarına defnedildi

22.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:33
Hayatını kaybeden 7 yaşındaki serebral palsili kız çocuğu doğumda ölen annesinin mezarına defnedildi

Antalya'da hayatını kaybeden 7 yaşındaki serebral palsili görme ve işitme engelli kız çocuğu, kendisini dünyaya getirirken yaşamını yitiren annesinin mezarına defnedildi.

Antalya'da hayatını kaybeden 7 yaşındaki serebral palsili görme ve işitme engelli kız çocuğu, kendisini dünyaya getirirken yaşamını yitiren annesinin mezarına defnedildi.

Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesinde babaannesi tarafından bakımı üstlenilen yatağa bağımlı serebral palsi hastası 7 yaşındaki Hülya Karasu, rahatsızlanması üzerine babası Abdurrahman Karasu tarafından hastaneye kaldırıldı.

Engelli kız çocuğu, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze, otopsi işlemlerinin ardından babasına teslim edildi.

Hülya Karasu, Döşemealtı ilçesinde aynı ismi taşıyan annesinin mezarına defnedildi.

Anne Hülya Karasu'nun kızının doğumu sırasında hayatını kaybettiği, küçük kızın da engelli olarak dünyaya geldiği bildirildi.

Yatalak olarak yaşamını sürdüren küçük kızın görme ve işitme engelli de olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump
Magazin Onur Akay Demet Akalın Acun Ilıcalı Meghan Markle
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Pkk Kaza Göztepe Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hayatını kaybeden 7 yaşındaki serebral palsili kız çocuğu doğumda ölen annesinin mezarına defnedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 12:03:13. #1.15#
title