Hayatını 2 engelli çocuğuna adadı

ANKARA'da, Mehtap Karakaya (37), doğuştan itibaren beyinlerinin gelişmemesi sonucu yürüyemeyen ve konuşamayan kızı Kübra Nur Alıç (14) ile oğlu Zikrullah Alıç'a (12) bakıyor.

ANKARA 'da, Mehtap Karakaya (37), doğuştan itibaren beyinlerinin gelişmemesi sonucu yürüyemeyen ve konuşamayan kızı Kübra Nur Alıç (14) ile oğlu Zikrullah Alıç'a (12) bakıyor. Çocuklarının beyin rahatsızlığı olduğunu ancak tam teşhis konulamadığını söyleyen Karakaya, "Çalışmak istesem de çalışamıyorum. Çalışsam çocuklara kim bakacak ? Hayatım onlar" dedi.

Mehtap Karakaya'nın çocukları Kübra Nur ile Zikrullah, doğuştan itibaren beyinlerinin gelişmemesi sonucu yürüyemiyor ve konuşamıyor. Çocuklarını tedavi için İstanbul'da birçok hastaneye götüren anne Mehtap Karakaya, Kübra Nur ile Zikrullah'ın beyin rahatsızlığı olduğunu öğrendi. Mehtap Karakaya, engelli 2 çocuğunun tedavisi için 10 yıl önce Ankara'ya taşındı. Çocuklarını, Hacettepe Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile diğer hastanelere götüren Karakaya, çocuklarının sağlığına kavuşmasını bekliyor. Eşi ile 9 yıl önce boşanan Karakaya, tek başına engelli çocuklarını yaşatmak için mücadele veriyor. Hayatını 2 çocuğuna adayan Mehtap Karakaya'nın tek dileği, çocuklarının hastalığına teşhis konulup, 'çocuklarıma bir şey olur' korkusunun sona ermesi.

'BEYİN LİFLERİNİN GELİŞMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI'Anne Mehtap Karakaya, 2 çocuğunun da normal şekilde doğduğunu ve başta sıkıntı olmadığını söyleyerek, "Kızım 12 aylıkken gribal enfeksiyon oldu. Hastaneye gittiğimde gelişim geriliği olduğu söylendi. 3 aylıkken nörolojiye götürüyordum kızımı ama gaz sıkışması falan diyorlardı. Daha sonra ablası rahatsız diye oğlumu araştırma altına aldılar. Her şeyi normaldi. Ama yine aynı şekilde oldu. Normalde MR'da belli oluyor bizim rahatsızlığımız. Hocamız da çocuğum küçük diye 'annesi en azından 9 ay sonra çekelim MR'ı' dedi. 9 aylık olduğunda çektirdik. Beyin liflerinin gelişmediği ortaya çıktı. Normalde hocam 'annesi ilk çocuğun rahatsız diye kendini korkutma' dedi ama MR çekilince oğlumun da rahatsız olduğunu anladılar" dedi.'ÇALIŞMAK İSTESEM DE ÇALIŞAMIYORUM'

Çocuklarının beyin rahatsızlığı olduğunu ancak tam teşhis konulamadığını söyleyen Mehtap Karakaya, "Bilinmeyen hastalıklar dosyasındayız. İstanbul'dan Ankara'ya taşındım, Hacettepe Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdim ilk olarak. Daha sonra Sami Ulus'ta araştırma yapıldı. Sağ olsunlar hocalarımız yıllardır ellerinden geleni yapıyorlar, araştırıyorlar. Bir teşhis üstünde gidiyorlar ama çok nadir bir hastalıkmış. En azından çocuklarımı rahat ettirebilecek bir ilaç araştırıyorlar şu an. Hala net bir şey yok ama. Çalışmak istesem de çalışamıyorum. Çalışsam çocuklara kim bakacak. Evde bakım ücreti ile geçiniyorum. Yetmiyor ama elimden geleni yapıyorum. Ailem de destek oluyor. Bir ekmeği varsa bölüp yarısını veriyor. Bir tanının konulmasını ve korkularımı yenmek istiyorum. Her gün sabah acaba bugün de 'beni bırakıp gittiler mi' demek istemiyorum" diye konuştu.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN