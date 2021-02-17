Hayalindeki atölyeyi kuran Şanlıurfalı kadın girişimci çevresindeki kadınlara da umut oldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gittiği kurslarda dikiş öğrenen kadın girişimci, kurduğu atölyeyle hem hayallerini gerçekleştirdi hem de çevresindeki kadınlara iş imkanı sundu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gittiği kurslarda dikiş öğrenen kadın girişimci, kurduğu atölyeyle hem hayallerini gerçekleştirdi hem de çevresindeki kadınlara iş imkanı sundu.

Kala Mahallesi'nde yaşayan Şehnaz Gezgin (40), Halk Eğitim Merkezleri tarafından verilen dikiş nakış kurslarına katılarak usta öğreticiliğe kadar yükseldi.

Yıllar önce aldığı dikiş makinesiyle kiraladığı küçük bir dükkanda yaptığı ürünleri satmaya başlayan Gezgin, el emeği göz nuru ürünlerine artan talepler üzerine hayalini kurduğu dikiş atölyesini gerçekleştirme kararı aldı.

Gezgin, birikiminin yanı sıra banka kredisi de alarak hayalini kurduğu atölyeyi açarak kısa sürede 50 kadını istihdam ettiği atölyenin patronu oldu. İş yerinde pantolon, tulum gibi tekstil ürünleri üretmeye başlayan Gezgin, istihdam sağladığı kadınların hem rol modeli hem de umudu oldu.

Girişimci Şehnaz Gezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük bir yerde bir dikiş makinesiyle başladığı işini hayalini kurduğu atölyeye dönüştürdüğü için büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi.

50 kadın istihdam ediyor

Küçük iş yerinde kıyafet diktiği dönemde bir çok kadının gelerek iş olması halinde çalışmak istediğini söylediğini ifade eden Gezgin, "Bu arkadaşlarıma, bölgedeki kadınlara da iş imkanı sağlamak için eşimin de desteğiyle atölye kurmak için banka kredisine başvuruda bulundum. Elimdeki birikimimi de üzerine katarak büyük bir yer kiraladım ve makineler aldım. Şimdi bir kadın olarak kendim gibi bir çok kadına iş imkanı sağladığım için çok mutluyum." dedi.

Atölyeyi kurmasında eşinin büyük desteğinin olduğunu vurgulayan Gezgin, ilk etapta 50 kişiyle işe başladığını ancak ileriki dönemde daha fazla kişiye iş imkanı sunmayı hedeflediğini anlattı.

Gezgin, çalışanların sağlığının her şeyden önce geldiğini aktararak atölyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak çalışıldığını sözlerine ekledi.

Mevsimlik tarım işçisi kadınlar il dışına gitmeden para kazanacak

Atölyeyi kurarken çevresindeki kadınları mevsimlik işçilikten de kurtarmayı amaçladığını kaydeden Gezgin, "Kısa zamanda 50 bayan iş başvurusunda bulunarak çalışmaya başladı. Artık buradaki kadınlar mevsimlik tarım işçisi olarak başka illere gitmesine gerek kalmadan atölyede çalışarak hem kendilerini geliştiriyor hem de para kazanarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. İnşallah işlerimiz yolunda giderse daha fazla kadın istihdamı sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.

"Keşke bayanlara yönelik böyle iş yerlerinin sayısı daha da artsa"

Çalışanlardan İkram Koyuncu, atölyenin kendisi için bir fırsat olduğunu söyledi.

El becerisi sayesinde işini çabuk öğrendiğini aktaran Koyuncu, "Atölyede hem çalışıp hem aileme katkı sağlıyorum hem de atamamın olmasını bekliyorum. Keşke bayanlara yönelik böyle iş yerlerinin sayısı daha da artsa ve çalışmak isteyen bayanlara iş imkanı daha fazla sağlansa. Artık bayanların oturan bayan değil üreten bayan olması lazım. Şehnaz Gezgin hanım da böyle bir ilki başardı inşallah devamı gelir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ