Havran'da polisi şehit eden örgütten 3 kişi tutuklandı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde polis memuru Abdulkadir Güngör'ü (30) şehit eden kişilerle ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından Çarşamba günü art arda düzenlenen operasyonla 8 kişi daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup Amirliği ekipleri, polis memurunun şehit edilmesi sonrası Edremit'te 3 gündür süren operasyonlarda uyuşturucu şebekesiyle irtibatlı olduğu belirtilen ve 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Silah Kaçakçılığı Yapmak, Uyuşturucu/Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' iddiası ile düzenlenen operasyonda 8 kişiyi daha gözaltına alındı.

Şüpheli kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 9 adet ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 1 çelik yelek, 64 adet fişek, 67 gr Metamfetamin, 24 av tüfeği kartuşu ve 1.34 gr esrar ele geçirildi.

Dün gece adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3 kişi tutuklanırken 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan polisin şehit edildiği çatışma ile ilgili olarak olay sonrası yakalanan Osman E., Eray A. ve eşi Meral A.'dan sonra polisi şehit ettiği ileri sürülen Devrim Erdem ise bir gün sonra perşembe günü akaryakıt istasyonunda 38 FY 625 plakalı otomobile benzin alırken petrol istasyonunda jandarma tarafından yakalanmıştı.

KOM ekipleri tarafından sorguları tamamlanan kişilerin bugün adliye sevk edilmesi bekleniyor. - BALIKESİR

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