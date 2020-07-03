Havaya ateş açan düğün magandalarına 6 bin 300 lira ceza Kırıkkale'de bir köy düğününde pompalı tüfeklerle havaya ateş açan 2 kişiye toplamda 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de bir köy düğününde pompalı tüfeklerle havaya ateş açan 2 kişiye toplamda 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız olduğu öğrenilen tüfeklere de el konuldu.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Uzunlar köyündeki bir düğün töreninde av tüfekleriyle havaya ateş açıldı. O sırada devriye gezen jandarma ekipleri olay yerine itikal etti. Düğün sahibine emre aykırı davranıştan 392 lira ceza kesilirken, av tüfeği ile havaya ateş açan B.Ç. ile Y.K.'ya da Hıfzıssıhha Kanunu 282. Madde gereğince 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira idari yaptırım para cezası uygulandı. Ayrıca, ruhsatsız olduğu tespit edilen av tüfeklerine el konuldu. 2 kişi hakkında idari işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA