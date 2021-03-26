Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Spor
Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü evinde Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Elektrik fiyatları tüm tüketici grupları için sabit bırakıldı
Elektrik fiyatları tüm tüketici grupları için sabit bırakıldı
PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi
PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü evinde Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, top kapma, hava topu ve dar alan çalışması yaptı.

Milli takım kamplarında bulunan futbolcular idmanda yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Aleyna Tilki Uraz Kaygılaroğlu
Spor Muslera Mert Günok Erol Bulut Cenk Tosun Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fırat Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 16:10:27. #1.15#
title