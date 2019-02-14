Hatay Sınıra Askeri Sevkıyat Sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay-Suriye sınır hattına mühimmat, zırhlı personel taşıyıcılar ile asker sevkiyatı gerçekleştirildi.

Hatay-Suriye sınır hattında konumlandırmak için yola çıkan zırhlı personel taşıyıcıları ve mühimmat yüklü askeri araçlar, konvoy halinde geniş güvenlik önlemler altında Kırıkhan ilçe merkezinden geçti. Reyhanlı'ya giden konvoydaki araç, mühimmat ve askerlerin, sınır birliklerinde görevlendirileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA