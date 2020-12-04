Hatay, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü
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Hatay, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü

04.12.2020 23:08 | Son Güncelleme: 04.12.2020 23:12
Hatay, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü

HATAY'da pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başlamasıyla sokaklar ve meydanlar sessizliğe büründü.

HATAY'da pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başlamasıyla sokaklar ve meydanlar sessizliğe büründü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00 ile pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurmuştu. Yasağın başlamasıyla birlikte Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da meydan, sokak ve caddeler sessizliğe büründü. Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin muhtelif noktalarında yaptıkları uygulamalarda, yoldan geçen vatandaşları, arabaları ve motosikletleri durdurarak sokağa çıkma gerekçelerini sordu.


Hatay, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü
Hatay, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü
Hatay, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü
Hatay, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü
Hatay, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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