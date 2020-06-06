HATAY Emekli polis balık tuttuğu çayda boğuldu
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HATAY Emekli polis balık tuttuğu çayda boğuldu

Emekli polis balık tuttuğu çayda boğulduHATAY'ın Kumlu ilçesinde, emekli polis Osman Bahçıvan (55), balık tutmak için gittiği Afrin Çayı'na düşüp, boğularak hayatını kaybetti.

06.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:38

Emekli polis balık tuttuğu çayda boğuldu

HATAY'ın Kumlu ilçesinde, emekli polis Osman Bahçıvan (55), balık tutmak için gittiği Afrin Çayı'na düşüp, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Uzunkavak Mahallesi'ndeki Afrin Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre balık tutmak için Afrin Çayı kıyısına giden emekli polis Osman Bahçıvan, dengesini kaybederek, suya düştü ve boğularak hayatını kaybetti.

Bahçıvan'ın eve dönmemesi üzerine aile, Jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Bölgeye sevk edilen dalgıç timler, bu sabah, suda Osman Bahçıvan'ın cansız bedenini buldu. Bahçıvan'ın cesedi otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

HATAY Emekli polis balık tuttuğu çayda boğuldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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