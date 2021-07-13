Hatay'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi başladı
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Hatay'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi başladı

Hatay'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2010 yılında faaliyete geçen Yayladağı İlçe Spor Müdürlüğüne bağlı yarı olimpik havuzda her yaz düzenlenen Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi başladı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2010 yılında faaliyete geçen Yayladağı İlçe Spor Müdürlüğüne bağlı yarı olimpik havuzda her yaz düzenlenen Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi başladı.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Yayladağı Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yüzme havuzunda yüzme kursuna katılım gün geçtikçe artıyor.

Beden eğitimi öğretmeni, Ertuğrul Türkoğlu yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Türkiye genelinde her yıl açmış olduğu Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında bu yaz da belirli yaş kategorilerinde öğrencilerimize kursumuzu açtık. Gençlerimizi spor ve sanattan geri kalmasınlar diye elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünde yüzme antrenörlüğü yapan Cenk Eser'de, "5 ila 18 yaş arası yüzme bilmeyen çocuklarımız için buradayız. Kurslarımızı çocuklarımızın en aktif bir şekilde geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Geçtiğimiz sene kurslarımızı açamadığımız için bu yaz daha fazla mesai yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kurs öğrencilerinden Kardelen Tekbaş, yazları çok sıcak olduğundan dolayı yüzme kursuna katıldıklarını belirterek, kursun açılmasına emeği geçenlere teşekkür etti. - HATAY

Hatay'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi başladı
Hatay'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi başladı
Hatay'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi başladı
Hatay'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi başladı
Hatay'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi başladı
Hatay'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi başladı
Hatay'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi başladı
Hatay'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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