Hatay'da uyuşturucu operasyonu Hatay'da bir eve düzenlenen operasyonda 10 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay'da bir eve düzenlenen operasyonda 10 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında M.A.K. isimli şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 10 bin adet uyuşturucu hap, 12 bin 800 lira para, başkası adına düzenlenmiş 3 adet yabancı tanıtım belgesi, tabanca ve bu tabancaya takılı vaziyette şarjör ve 5 adet dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.A.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA