Hatay'da nesli tehlikedeki türlerden "balık baykuşu" silahla vuruldu

Hatay'da ateşli silahla yaralanmış olarak bulunan "balık baykuşu", tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Hatay'da ateşli silahla yaralanmış olarak bulunan "balık baykuşu", tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Samandağ ilçesi Yaylıcı mevkinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan baykuş, tedavisi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Sol kanadında kırık ve bacak ile göğsünde saçma yarası bulunduğu belirlenen kuş, yoğun tedaviye rağmen kurtarılamadı.

"3 adet saçma yaralanmasını tespit ettik"

Hatay MKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Enes Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşun iki gün önce Doğa Koruma Milli Parklar Hatay Şubesi görevlileri tarafından tedavi edilmesi için kendilerine getirildiğini anlattı.

Kuşun kırıkların bulunduğunu belirten Altuğ, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda yaralanmasının üzerinden uzun bir süre geçtiğini gösteren miyaz sineklerinin larvalarının kırık bölgesindeki kasları yemeleri sonucu kemik nekrotik bir şekilde açıkta kalarak işlevini kaybetmişti. Baykuşun röntgeni çektik. Açık enfekte kırıkların dışında bacak uyluk kemiğinde ve göğüs boşluğunda da 3 adet saçma yaralanmasını tespit ettik."

"Nesli tehlikede olan nadir bir tür"

Acilen tedaviye başladıklarını aktaran Altuğ, kuşa antibiyotik ve ağrı kesici verdiklerini, yaralarının pansuman ve bakımını yaptıklarını söyledi.

Hayvanın çok bitkin ve halsiz olduğu için sıvı tedavisi de verdiklerini ifade eden Altuğ, "Tüm müdahalelerimize rağmen yaralanmasının üzerinden 1-2 haftalık bir süre geçtiği ve enfeksiyona dönüştüğü için balık baykuşunu bugün kaybettik. Bu olgu bölgemizde karşılaştığımız ilk olgudur. Avrupa ve Akdeniz bölgesinde yırtıcı ve baykuş türleri arasında popülasyonu çok azalmış olan ve nesli tehlikede nadir bir tür olan balık baykuşunu kaybettiğimiz için üzgününüz." dedi.

Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine ateşli silah yaralanması ile çok sayıda yırtıcı kuş getirildiğinin de altını çizen Altuğ, bilinçsiz avcılığın doğaya zara verdiğini sözlerine ekledi.

Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanı Ali Atahan da yaralı olarak bulunan "balık baykuşunun" Hatay'da ilk kez görüldüğünü ve bu kuşun kentte görülen 370'inci tür olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, bu kuşun da maalesef kurtarılamadığını bildirdi.

Kaynak: AA