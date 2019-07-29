Hatay'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsallarında şüpheli grubu durdurdu.

Sınırı yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen 34 Suriye uyruklu, jandarmaya teslim edildi.

Kaynak: AA
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