Hatay'da 241 litre kaçak içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatay'da 241 litre kaçak içki ele geçirildi

16.11.2020 11:20 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:25
Hatay'da 241 litre kaçak içki ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir araçta yapılan aramada 241 litre kaçak içki ele geçirildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir araçta yapılan aramada 241 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Gaziantep'ten kaçak içki getirileceği duyumu üzerine Hatay-Gaziantep karayolu Gülkent Mahallesi kavşağında yol kontrol ve araması esnasında N.D. isimli şahıs yönetimindeki şüpheli otomobil durduruldu. Araç içerisinde ve şüpheli şahsın evinde yapılan aramada, kaçak 366 şişe ve kutu bira, 31 şişe rakı, 47 şişe şarap, 14 şişe viski, 3 şişe votka, 2 şişe şhot olmak üzere toplam 463 şişe içerisinde 241.4 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Y.D ile N.D isimli şahıslar, savcılık talimatı ile ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika: Edirne'de 30 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi
Son dakika: Edirne'de 30 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi
Nevşehir'de 930 litre kaçak içki ele geçirildi
Nevşehir'de 930 litre kaçak içki ele geçirildi
Kocaeli'de 3 bin 154 litre litre sahte içki ele geçirildi: 3 gözaltı
Kocaeli'de 3 bin 154 litre litre sahte içki ele geçirildi: 3 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden İlham Aliyev Kamala Harris Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mert Fırat Didem Soydan Yıldız Kenter Aras Bulut İynemli
Spor Ozan Kabak Ersun Yanal Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu Sebastian Vettel
Daha Fazla Kamera Yangın Vaniköy Formula 1
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da 241 litre kaçak içki ele geçirildi - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 11:28:34. #1.15#
title