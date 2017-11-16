Hatay'a şehit ateşi düştü HATAY - Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi kırsalında arama tarama faaliyetleri sırasında Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bilal Türkmen'in Hatay Payas ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

4 yıllık Piyade Uzman Çavuş Bilal Türkmen'in, Bingöl 49. Komando Tugayı'ndan, Hakki Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığında geçici görev ile gittiği öğrenildi.

Piyade Uzman Çavuş Türkmen'in şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından Payas'ın Karbeyaz Mahallesi Bayır Sokak'ta oturan babası Mustafa Türkmen ve annesi Elif Türkmen'e verildi. Askeri yetkilileri ve ambulansı gören anne Elif Türkmen'in feryadı yürekleri dağladı. Baba Mustafa Türkmen'in gözyaşları da dinmedi.

5 kardeş oldukları öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Türkmen'in bekar olduğu ve yaklaşık iki ay önce izine geldiği öğrenildi. Şehitlik haberini duyan komşuları ve yakınları taziye evine akın ederken, şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.