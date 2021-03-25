Haşhaş ekili alanlar kontrol edildi
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Haşhaş ekili alanlar kontrol edildi

25.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:19
Haşhaş ekili alanlar kontrol edildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde haşhaş bitkisi ekili olan alanlarda teknik personeller tarafından kontroller yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde haşhaş bitkisi ekili olan alanlarda teknik personeller tarafından kontroller yapıldığı bildirildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Teknik Personellerimiz tarafından Haşhaş ürünü çıkış kontrolleri ve ekin kambur böceği kontrolleri yapılmıştır. Bu kontrollerdeki amacımız üreticilerimizin en iyi verimi almalarını sağlamaktır. Ekili alanlarında bu gibi zararlara rastlayan çiftçilerimiz vakit geçirmeden bizimle irtibata geçip mücadeleye başlanmalıdır" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Haşhaş ekili alanlar kontrol edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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