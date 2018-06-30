İzdivaçta Sayısız Talibini Geri Çeviren Hanife, Evlilik Sinyali Verdi

Katıldığı evlilik programında ün kazanan Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından tuzlu kahve paylaşımı yaparak evlilik sinyali verdi.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Evlilik yarışmasında aradığını bulamayan Hanife, yaptığı paylaşıma "Her nasibin vaktinin esiri olduğunu gördüm. Şükürler olsun" notunu düştü.

SEVGİLİSİ DONDURMACI

Son olarak da TV 8 ekranlarına gelen 'Aşk-ı Roman' dizisiyle oyunculuğa adım atan Hanife Gürdal, bir süredir dondurmacı Furkan Alkoç ile aşk yaşıyor.

İşte Hanife'nin o paylaşımları;