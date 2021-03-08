Hande Kader kimdir? Hande Kader öldü mü, nasıl öldü?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hande Kader kimdir? Hande Kader öldü mü, nasıl öldü?

08.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:04
Hande Kader kimdir? Hande Kader öldü mü, nasıl öldü?

Hande Kader kimdir? sorusu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. 1993 yılında dünyaya gelen Hande Kader'in yaşamına detaylar araştırılıyor. Hande Kader öldü mü, nasıl öldü?

Hande Kader hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

HANDE KADER KİMDİR?

Hande Kader 1993 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Transseksüel kadın ve LGBT hakları savunucusu olarak adını duyduğumuz Hande Kader, Ağustos 2016'da hayatını kaybetti. Haziran 2015'te İstanbul'da yapılan Onur Yürüyüşü'nde çekilen fotoğraflarıyla basında yer alan Hande Kader, adından bahsettirmeye devam ediyor.

HANDE KADER NASIL ÖLDÜ?

Hande Kader, en son Ağustos 2016'nın ilk haftasında Harbiye'de bir arabaya binerken görüldü. Yakınlarının polise başvurması üzerine yapılan aramalar sonucu 8 Ağustos 2016'da Zekeriyaköy yakınlarında bulunan yakılmış cesedin Hande Kader'e ait olduğu tespit edildi.

Hande Kader'in ölümünün ardından transfobik nefret cinayetlerine karşı birçok kampanya başlatıldı. "Hande Kader için Adalet Herkes için Adalet" yürüyüşüne çok sayıda insan katıldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Aleyna Tilki Demet Özdemir Meghan Markle
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Mete Kalkavan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hande Kader kimdir? Hande Kader öldü mü, nasıl öldü? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 15:04:13. #1.15#
title