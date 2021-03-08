Hande Kader kimdir? Hande Kader öldü mü, nasıl öldü?

Hande Kader kimdir? sorusu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. 1993 yılında dünyaya gelen Hande Kader'in yaşamına detaylar araştırılıyor. Hande Kader öldü mü, nasıl öldü?

Hande Kader hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

HANDE KADER KİMDİR?

Hande Kader 1993 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Transseksüel kadın ve LGBT hakları savunucusu olarak adını duyduğumuz Hande Kader, Ağustos 2016'da hayatını kaybetti. Haziran 2015'te İstanbul'da yapılan Onur Yürüyüşü'nde çekilen fotoğraflarıyla basında yer alan Hande Kader, adından bahsettirmeye devam ediyor.

HANDE KADER NASIL ÖLDÜ?

Hande Kader, en son Ağustos 2016'nın ilk haftasında Harbiye'de bir arabaya binerken görüldü. Yakınlarının polise başvurması üzerine yapılan aramalar sonucu 8 Ağustos 2016'da Zekeriyaköy yakınlarında bulunan yakılmış cesedin Hande Kader'e ait olduğu tespit edildi.

Hande Kader'in ölümünün ardından transfobik nefret cinayetlerine karşı birçok kampanya başlatıldı. "Hande Kader için Adalet Herkes için Adalet" yürüyüşüne çok sayıda insan katıldı.