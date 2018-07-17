Hamas'tan İsrail'in Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı Kapatmasına Tepki

Hamas, İsrail yönetiminin, Gazze'nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatmasını "insanlık karşıtı bir suç" olarak nitelendirdi.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatması ve Gazze'yi en temel insani ihtiyaçlarından mahrum etmesi Filistin halkına yönelik işlenen yeni bir insanlık karşıtı suçtur." ifadesine yer verildi.

Uluslararası camianın işlenen ihlallere sessiz kalması ve bu konuda caydırıcı kararlar alınmaması nedeniyle İsrail'in böyle bir adım atmaya cesaret ettiği vurgulanan açıklamada, bu uygulamaların Gazze'nin maruz kaldığı zulmün boyutunu ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, sınır kapısını kapatma kararının doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulunan Hamas, İsrail'in direnişin sürdürülmesi konusundaki ulusal tutumu değiştiremeyeceğine dikkati çekti.

İsrail yönetimi, gıda ve ilaç girişi hariç Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nın bugünden itibaren kapatılacağını, Gazze açıklarındaki avlanma mesafesinin de 9 milden 3 mile düşürüleceğini duyurmuştu.

Gazze Şeridi'ne giriş ve çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.