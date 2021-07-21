Haliliye Belediyesi'nin kurban kesim alanlarında dezenfekte çalışmaları
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Haliliye Belediyesi'nin kurban kesim alanlarında dezenfekte çalışmaları

Haliliye Belediyesi'nin kurban kesim alanlarında dezenfekte çalışmaları
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Haliliye Belediyesince, kurban kesim yerlerinde dezenfektan çalışması gerçekleştirildi.

Haliliye Belediyesince, kurban kesim yerlerinde dezenfektan çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü 430 personelle ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Kurban Bayramı nedeniyle pis koku ve kötü görüntünün önüne geçilmek için ekiplerce alanlarında ilaçlı suyla yıkama yapıldı, temizlenen alanlara gül suyu sıkıldı.

Ayrıca kesim alanlarında vatandaşların kurban atıklarını yere atmamaları için poşet dağıtımı da gerçekleştirildi.

Açıklamada, 92 temizlik aracı, 5 kepçe, 9 traktör ve 8 kamyonla bayram boyunca ekiplerin sahada olacağı, kesim alanlarında ise bayram boyunca düzenli olarak temizlik faaliyetlerinin süreceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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