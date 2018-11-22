Haliç'teki 3 Köprü Trafiğe Kapatıldı

Atatürk (Unkapanı), Galata ve Haliç Metro köprüleri bu gece bir süreliğine yaya ve araç trafiğine kapatılarak deniz ulaşımına açıldı.

Köprüler, alınan güvenlik önlemlerinin ardından hoparlörden uyarı anonsu yapılarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Daha sonra söz konusu üç köprü deniz ulaşımına açık duruma getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden dün yapılan açıklamada, Galata Köprüsü, Atatürk Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü'nün, UKOME kararı gereği 02.30-03.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtilmişti.

Köprülerin deniz trafiğine açılması nedeniyle sürücü ve yayalar, Haliç Köprüsü'nü kullanabilecek.