HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE OTOMOBİLE ÇARPAN ARAÇ TAKLA ATTI SÜRÜCÜ YARALANDI

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında iki gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala Haliç Köprüsü'nde hız yapan otomobil önce başka bir otomobile çarptı ardından takla attı.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında iki gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala Haliç Köprüsü'nde hız yapan otomobil önce başka bir otomobile çarptı ardından takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza saat 23.55 sıralarında D100 Haliç Köprüsü Ankara istikametinde yaşandı. 41 NP 089 plakalı otomobil D100 Ankara istikametinde iddiaya göre sürücüsünün aşırı hız yapması üzerine kontrolden çıktı. Araç önce 34 HS 5133 plakalı otomobile vurdu sonra da takla atarak ters döndü. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.

GÖRENLER YARDIMA KOŞTU

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı gören diğer sürücüler, sağlık ekipleri ile birlikte otomobilde sıkışan sürücüyü çıkardı. Yaralı sürücüye, olay yerindeki ambulansta ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü sedye ile ambulansa taşındığı sırada Ben bu hale düşecek adam mıyım diye söylendi. İlk müdahalesi tamamlanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayrıca, diğer otomobilin kadın sürücüsü ise kaza nedeniyle şoka girdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

VURDUKTAN SONRA HAVAYA KALKIP DÜŞTÜ

Yoldan geçerken kazayı görüp yardıma koşan sürücülerden Ali Özdemir kazayla ilgili, Ben 80 ile falan gidiyordum, yanımdan geçti. Devam etti, hızlı geçti. Baktım zaten buraya yanaşınca araba kaza yapmıştı. Durduk, yardımcı olmaya çalıştık. Zaten bu kızcağız da perişan haldeydi. Takla atma anını görmedik, buna vurduktan sonra havaya kalkıp düştü. Kapıyı kırdık çıkardık, itfaiye ve polis gelene kadar. Kendisi de süratli olduğunu söyledi zaten şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA