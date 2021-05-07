Hakkarili İsa, uzaktan eğitime katılabilmek için her gün 2 kilometre yürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde evinde internet sıkıntısı yaşayan 4. sınıf öğrencisi İsa Temel, uzaktan eğitim sürecinde derslere bağlanabilmek için her gün 2 kilometre yürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde evinde internet sıkıntısı yaşayan 4. sınıf öğrencisi İsa Temel, uzaktan eğitim sürecinde derslere bağlanabilmek için her gün 2 kilometre yürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullardaki eğitime ara verilmesiyle binlerce öğrenci, uzaktan eğitim sistemiyle eğitimlerini sürdürüyor.

İlçeye 40 kilometre mesafedeki Armutdüzü köyünün Aktoprak mezrasında yaşamını sürdüren 10 yaşındaki Temel de okullar kapanınca eğitiminin aksamaması için arkadaşının tabletiyle uzaktan eğitime bağlanmaya çalıştı.

Mezrada internet sıkıntı yaşandığı için evden derslere katılamayan Temel, eğitiminden geri kalmamak için bölgede internetin çektiği bir yer aradı. Evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki tepelik alanda internetin olduğunu fark eden Temel, her gün buraya gelip canlı derslerini takip etmeye başladı.

Sabah çantasını hazırlayan, ödevlerini tamamlayan ve arkadaşının tabletini alan Temel, kimi zaman babasıyla kimi zaman da arkadaşlarıyla tepelik alana çıkıp uzaktan eğitime bağlanıyor.

Her gün tepelik alana gelerek dersin başlayacağı anı heyecanla bekleyen Temel, boş zamanlarında da kendisine kendine eşlik eden babasıyla koyunları otlatıyor.

"Öğretmen olarak çocuklara faydalı olmak istiyorum"

Okumayı, ders çalışmayı çok sevdiğini belirten Temel, AA muhabirine, okullarda eğitime ara verilmesiyle hem arkadaşlarından hem de öğretmenlerinden uzak kalmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Evinde internet olmadığı için tepelik alana gelerek derslere bağlandığını anlatan Temel, şöyle konuştu:

"Bazen tek geliyorum bazen diğer arkadaşlarım da gelerek burada derslere bağlanıyor. Derslerimi aksatmadan takip etmeye çalışıyorum. Çalışarak köyüme öğretmen olmak, buradaki çocuklara yardımcı olmak istiyorum. Boş zamanlarımda çobanlık yapan babama yardım ediyorum. Babam çobanlık yapıp bize ekmek getiriyor, çok yoruluyor. Ben de yükünü hafifletmek için ona yardım ediyorum. Canlı derslere arkadaşımın tabletiyle bağlanıyorum. Bu nedenle yetkililerden tablet desteği istiyorum."

Baba Kadri Temel ise köylerinde internet sıkıntısı yaşandığı için oğlunun her gün tepelik alana gidip derslere bağlandığını belirterek, "İsa okumaya çok düşkün biri. Havanın bozuk olduğu zamanlarda bile pes etmeyip canlı derse katılıyor. Biz de elimizden geldiğince destek veriyoruz." dedi.

"İsa, çok gayretli bir öğrenci"

Temel'in sınıf öğretmeni Ayşe Durgun da köyde pırıl pırıl öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirebilmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Görev yaptığı bölgenin zorlu şartlarından dolayı öğrencilerin zaman zaman sıkıntılar yaşayabildiğini anlatan Durgun, şunları belirtti:

"Okulumuzda taşımalı sistem uygulandığı için çocuklar birçok mezradan geliyor. Bazı mezralarda internet sıkıntısı yaşandığı için çocuklar uzaktan eğitime katılamıyor. Öğrencilerimden İsa Temel çok zeki, gayretli bir öğrenci. Eğitime çok önem veriyor. Yaşadığı mezrada internet olmaması nedeniyle yağmur çamur demeden yürüyerek şebekenin çektiği tepeye kadar geliyor. Sınıfta İsa'ya 'küçük Einstein' diye sesleniyorum. Mükemmel bir zekaya sahip olduğu için ileride çok iyi yerlere geleceğinden eminim. Tüm öğrencilerim için yetkililerden destek bekliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven