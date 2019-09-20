Hakkari'de TYÇP kapsamında 446 kişi işe alınacak

Hakkari'de TYÇP kapsamında 446 kişi işe alınacak

Hakkari'de Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 446 başvuru alınacağını duyurdu.

20.09.2019 17:38
Hakkari'de TYÇP kapsamında 446 kişi işe alınacak

Hakkari'de Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 446 başvuru alınacağını duyurdu.

İl Müdürlüğünden yapılana açıklamada, 23 Eylül'de başlayacak başvuruların 27 Eylül'de sona ereceği belirtildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinden istihdam edilecek kişilerin temizlik ve güvenlik işlerinde çalışacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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