Hakkari'de TYÇP kapsamında 446 kişi işe alınacak
Hakkari'de Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 446 başvuru alınacağını duyurdu.
Hakkari'de Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 446 başvuru alınacağını duyurdu.
İl Müdürlüğünden yapılana açıklamada, 23 Eylül'de başlayacak başvuruların 27 Eylül'de sona ereceği belirtildi.
Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinden istihdam edilecek kişilerin temizlik ve güvenlik işlerinde çalışacağı kaydedildi.