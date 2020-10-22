Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah, silahlara ait sarjör ve mermi ele geçirildi.

HAKKARİ'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah, silahlara ait sarjör ve mermi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı eski Doğanlı Köyü bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında toprağa gömülü vaziyette 1 kanas keskin nişancı tüfeği ve bu tüfeğe ait 6 şarjör ile 189 keskin nişancı tüfeği fişeği, 1 roket sevk fişeği, 19 bixi mühimmatı, 3 kutu av tüfeği saçması ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan