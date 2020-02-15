Hakkari'de kar, iş makinesinin boyunu aştı

15.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:01

HAKKARİ'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 24 köy ve 95 mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttüğü bölgede kar kalınlığı zaman zaman iş makinalarının boyunu aştı.

Hakkari ve çevresinde önceki gün başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının merkezde 15 santimetre, yüksek kesimlerde ise yer yer 2 metreyi aştığı kentte merkeze bağlı 6 köy, 21 mezra, Yüksekova'da 3 köy, 15 mezra, Şemdinli'de 12 köy, 49 mezra, Çukurca'da 3 köy, 7 mezra, Derecik'te ise 3 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Yolları açmak için kent genelinde yoğun bir çalışma yürüten ekipler, en büyük sıkıntıyı ise Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar köyü ve bağlı mezralarında yaşadı. Çığ ve rüzgarın etkili olduğu bölgede, kar kalınlığı zaman zaman kar mücadelesi yapan iş makinalarının boyunu aştı.

Kaynak: DHA