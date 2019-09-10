Hakkari'de dere yatağında 34 kilogram eroin bulundu

Hakkari'de dere yatağında 34 kilogram eroin bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, dere yatağına gizlenmiş 34 kilogram eroin bulundu.

10.09.2019 17:58
Hakkari'de dere yatağında 34 kilogram eroin bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, dere yatağına gizlenmiş 34 kilogram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda dün ilçenin Akpınar köyü Duranlar mezrasında dere yatağında yapılan aramada, 34 kilogram eroin ele geçirildi.

Kaynak: AA
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