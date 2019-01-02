Hakkari'de 20 Bölgeye Düşen Çığ Temizlendi

Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle birçok bölgeye düşen çığ, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.

Etkili kar ve tipi nedeniyle Durankaya beldesi ve Geçitli köyü yollarındaki 20 bölgeye çığ düştü.

Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yollardaki kar birikintileri temizlendi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA