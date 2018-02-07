Hakan Atilla'nın Beraat Talebi Reddedildi

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme suçundan tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, avukatları aracılığıyla yaptığı beraat başvurusu, Yargıç Richard Berman tarafından reddedildi.

Yargıç Berman, İran'a uygulanan ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlarını birçok kez işlediği gerekçesiyle New York'ta tutuklu olarak yargılanan ve jüri tarafından kendisine yüklenen 6 suçun 5'inden suçlu bulunan Atilla'nın, hakkında 'beraat kararı verilmesi' talebini kabul etmedi. Berman, Atilla'nın açık ve adil olarak yargılandığını, mahkemeye sunulan belgeler ile tanık ifadelerinin, Atilla hakkında beraat kararı verilmesini gerektirecek bir durum oluşturmadığını belirtti.

Atilla, avukatları aracılığıyla 15 Aralık tarihinde, davanın ilk sanığı olan ve daha sonra hem başsavcılık hem de FBI ile işbirliğine giderek tanık konumuna geçen İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın işlediği suçlarla bir bağlantısı olmadığı gerekçesiyle kendisine yönelik tüm suçlamaların düşürülmesi için başvurmuştu. - York