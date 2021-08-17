Haiti depremin ardından tropik Grace fırtınasının etkisi altına girdi
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Haiti depremin ardından tropik Grace fırtınasının etkisi altına girdi

Haiti depremin ardından tropik Grace fırtınasının etkisi altına girdi
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

LES Haiti, cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından bu sefer de tropik Grace fırtınasının etkisi altına girdi.

LES Haiti, cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından bu sefer de tropik Grace fırtınasının etkisi altına girdi.

Yetkililer, Grace tropik fırtınasının yol açtığı şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgarın, Haiti'nin depremde en ağır hasar gören güneybatısında etkili olduğunu bildirdi.

Yağışlardan başkent Port-au-Prince de etkilendi.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, gazetecilere "istisnai bir durumla karşı karşıya oldukları" açıklamasını yaptı.

Les Cayes Genel Hastenesi Müdürü Gede Peterson, depremde yaralananlar için hastane dışına çadırlar kurmayı planladıklarını, ancak yetkililerin bunun güvenli olmayacağını söylediğini aktardı.

Tropik Grace fırtınasının Haiti'den sonra Jamaika ve Küba'ya doğru ilerlemesi bekleniyor.

Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 1419 kişi ölmüş, 6 bin 900'den fazla kişi yaralanmıştı.

Ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edilmişti.

Haiti'de 2010'da meydana gelen deprem

Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı.

Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı.

Büyük yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 1419'a yükseldi
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