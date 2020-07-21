Haftanın Gündemi; TOGG Yerli Otomobil Fabrikası Oldu Habermetre, 13 – 19 Temmuz haftasında markalar hakkında öne çıkan gelişmeler ve iletişim faaliyetleri kapsamında yansıma bulan haberleri inceleyerek, raporladı. Haftanın Haberi, TOGG yerli otomobil fabrikasının temel atma töreni oldu.

TOGG yerli otomobil fabrikasının temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşti. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na (TOGG) ait olacak Gemlik'te askeri alanda yapılacak fabrikanın inşaatında 2 bin kişi çalışacak.

Habermetre verilerine göre, "TOGG yerli otomobil fabrikasının temel atma töreni" yansımaları ile ilgili 13 – 19 Temmuz haftasında web sitelerinde 1.961 adet haber yansıması, 10.335.037 okunma sayısına ve 1.373.611$ reklam değerine ulaştı. 158 sitede manşet, 314 haberde ana sayfada yer alan içerik toplamda 1.478 saat manşet, 3.109 saat ana sayfa görünümü sağladı. Ayrıca ilgili haberlerin toplamda 110 kez tweetlendiği tespit edildi.

"TOGG Fabrika Temel Atma Töreni" Habermetre Skoru

Vodafone'un kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak için "Şiddete karşı #BenVarım de, acılar maskelenmesin" mesajının verildiği yeni iletişim kampanyasından, ilk sırasında bu yıl da TÜPRAŞ'ın yer aldığı "İSO 500"e kadar, haftanın öne çıkan haberlerini sizler için derledik.

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Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS'ün İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle kurduğu KWORKS Kovid-19 Ekspres Platformu çevrimiçi eşleştirme etkinliği gerçekleştirildi.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Desteklediğimiz projeler ile kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta güçlenmesini, engellilere yönelik eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vestel Şirketler Grubu, Zorlu Grubu'nun sürdürülebilirlik yaklaşımı Akıllı Hayat 2030 kapsamında Türkiye'nin uluslararası bir derecelendirme kuruluşu tarafından onaylı TL cinsinden ilk yeşil tahvil ihracını Garanti BBVA aracılığı ile gerçekleştirdi. Yeşil tahvil aracılığıyla elde edilen gelirler, Vestel'in sürdürülebilirlik ve yeşil teknoloji yatırımlarında kullanılacak.

Vodafone, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak için yeni bir iletişim kampanyası başlattı. "Şiddete karşı #BenVarım de, acılar maskelenmesin" mesajının verildiği kampanyada Vodafone, Türkiye Vodafone Vakfı'nın geliştirdiği "Kırmızı Işık" uygulamasıyla şiddetin karşısında, kadınların yanında durduğunu hatırlatıyor.

Vodafone'un kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak için başlattığı, "Şiddete karşı #BenVarım" kampanyasının destekçileri arasında oyuncu Doğa Rutkay da yer aldı ve kampanya için çekilen reklam filminin sesi oldu.

ÜRÜN/KAMPANYA

Abdi İbrahim ile Novelfarma, yapmış oldukları stratejik işbirliği anlaşmasıyla Kovid-19 tedavi protokolüne giren favipiravir etken maddeli ilacın Türkiye'deki ilk üretimini gerçekleştirdi.

Akbank, Kurban Bayramı dolayısıyla Axess ve Wings kartlarını kullanan müşterilerine yönelik özel kampanyalar başlattı.

Akbank, ticari kredi kartı sahiplerine özel, Petrol Ofisi AutoMatic Filo Yönetimi Sistemi ile yapılan her akaryakıt alımında %7'ye varan indirim ve ilk harcamaya 50 TL kaybolmayan chip-para kazanma fırsatı sunuyor.

Alternatif Bank, birikimlerini avantajlı faiz oranlarıyla değerlendirmek isteyenlere vadeli mevduat kampanyası başlattı.

Boyner Büyük Mağazacılık CEO'su Eren Çamurdan Boyner'in yeni reklam filmine ilişkin "Yeni reklam filmimiz ortak özelliklerimize ayna tutuyor" dedi.

CarrefourSA marketlerinden ya da Carrefoursa.com ve CarrefourSA Online Marketi'nden tek seferde yapılan 250 TL ve üzeri alışverişler, harcanan tutar kadar THY'den Mil kazandıracak.

Daikin, internet mağazası üzerinden satışını gerçekleştirdiği klimaların 24 saat içinde nakliye ve montajını tamamlıyor.

Ford'un yeni otomobili Ford Puma Türkiye fiyatı ve özellikleri ile karşımıza çıktı. Ford'un resmi internet sitesi üzerinde açılan sayfa ile araç hakkında birçok bilgiye ulaşılabiliyor. SUV tipi araçları benimseyenlere özel olarak tasarlanan aracın en büyük iddiası yenilikçi özelliklere sahip olması.

Honda, bugüne kadar ürettiği en güçlü motosikleti olan CBR1000RR-R Fireblade SP modelini bugün itibarıyla Türkiye'de sınırlı adette satışa çıkardı.

Huawei, üstün teknolojik özelliklere sahip en gelişmiş dizüstü bilgisayarı Huawei Matebook X Pro'yu Türkiye pazarına sunuyor.

Jeep, Temmuz ayında yeni maceralara adım atmak isteyenlere özel bir kampanya devreye alıyor. Temmuz ayı boyunca Compass ve Renegade satın alacak kişiler araçlarına hemen sahip olurken; ödemelerine 2021'de başlıyor.

OPPO, beklendiği gibi bugün 125W hızlı şarj, 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj ve 50W mini SuperVOOC şarj cihazlarını tanıttı.

Siemens'ten üç adet beyaz eşya alanlar, su sebili, elektrikli süpürge ve tam otomatik kahve makinelerine özel fiyat ve indirimlerle erişiyor.

Skoda, Türkiye'de SUV ürün gamına Kamiq modelini de ekledi. İsmini, eskimoların "her duruma kusursuz uyum sağlayan" bir şeyi tanımlamak için kullandığı kelimeden alan yeni model, lansmana özel 197 bin 600 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

TEB, Kurban Bayramı'na özel kampanyasıyla, kredi kullanmak isteyen müşterilerine yüzde 0,89'dan başlayan ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor.

Teknosa, 17-20 Temmuz tarihleri arasında geçerli özel indirim kampanyası ile yaz günlerinde ihtiyaç duyulan teknolojilere avantajlarla erişmeyi sağlayacak.

Toyota, gaz pedalına istemsiz basılarak yaşanan kazaları önlemek amacıyla yeni araçlara kademeli olarak "Artı Destek" sistemini ekleyecek.

Toyota Corolla'nın ''Sedan, Hatchback ve Touring Sports'' versiyonlarının başarısının ardından yeni GR SPORT versiyonun da ürün gamına katılmasıyla birlikte lokomotif modelin çekiciliği üst seviyeye ulaştı.

Turkcell, esnafa özel can suyu desteği kapsamında, Kovid-19 salgınından sonra iş yerine geri dönen restoran, kafe, kuaför, taksi durağı gibi küçük işletmelerin ilk üç ay boyunca sabit internetini karşılıyor.

Türk Telekom'un Efsane Tarifeler'ini seçen mobil kullanıcılar, Online İşlemler uygulaması üzerinden Sil Süpür'e katılarak mobil internet hediyesi kazanıyor.

Vodafone koronavirüs salgınında işletmelere sunduğu dijital araçlara, normalleşme sürecine yönelik çözümleri de ekledi. Bu kapsamda Vodafone Business; akıllı ekip takip sistemi, akıllı sipariş, termal kamera gibi yeni çözümlere odaklandı.

KURUMSAL/GENEL

Aksigorta, son iki yılda Türkiye genelindeki acente sayısını yüzde 26 artırarak, 3 bin acenteye ulaştı.

Aktif Bank, YEDAŞ (Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.) adına oluşturduğu program çerçevesinde 135 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Aydem ve Gediz Elektrik Perakende ile Türkiye Noterler Birliği iş birliğine imza attı. Birlik binaları ve yurt çapındaki 2 bin 61 noter, fiyat artışlarından etkilenmeden 12 ay sabit birim bedelli ve indirimli elektrik kullanma hakkına kavuştu.

Aytemiz, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Şahsuvaroğlu Grup'la Türkiye distribütörü olduğu SsangYong markası için önemli bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma kapsamında Aytemiz, SsangYong kullanıcılarına avantajlı yakıt alım imkanı sunacak.

Brisa, üretim operasyonlarında COVID-19'a karşı hayata geçirdiği önlemlerle TSE'den COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı.

Deloitte Türkiye, 'COVID-19 Sonrası Çalışma Hayatının Geleceği Raporu'nu yayımladı. Tüm şirketleri ve çalışanları yakından ilgilendiren salgın sonrası yeni çalışma hayatıyla ilgili merak edilen tüm konuların ele alındığı raporda, iş dünyasının neleri beklediğinin yanı sıra neler yapması gerektiğiyle ilgili de ipuçlarına yer verildi.

DS Automobiles, Avrupa'da en düşük karbondioksit emisyonuna sahip çoklu enerji kullanımı sunan premium markaları arasında sınıf liderliğine yerleşti.

Dyo, TSE tarafından hazırlanan "COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"ndaki önlemleri hayata geçirerek, TSE COVID 19 Güvenli Üretim Belgesi'ni aldı.

Fiat Chrysler Automobiles ve Peugeot SA, 18 Aralık 2019'da açıklanan Birleşme Anlaşması'nda belirlendiği şekilde 50:50 birleşmenin tamamlanmasına doğru ilerlerken, önemli bir adım daha atıldı ve yeni grubun kurumsal ismi duyuruldu. Yeni isim Stellantis oldu.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, öngörülebilirlik ve güvenin artmasıyla enerji sektörünün yeniden uzun vadeli yabancı yatırım çekebileceğini belirterek, "Türkiye ekonomisinin güçlü temellere sahip olduğunu ve ekonomik büyümeyle enerji talebinin de artacağını öngörüyoruz. Enerji sektörünün planlı şekilde büyümesi artacak talebe cevap verilebilmesi açısından oldukça kritik." dedi.

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Naturelgaz'ın halka arzı çalışmalarında sona doğru yaklaşıldığını, önümüzdeki hafta yatırım bankasını seçmiş olacaklarını bildirdi. Kutman, eylül ayında güçlü ve başarılı bir halka arz beklediklerini duyurdu.

Huawei, 2020 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde yıllık yüzde 13,1 artışla 68 milyar dolar (454 milyar yuan) gelir elde etti. Şirketin net kar marjı oranı ise yüzde 9,2 olarak açıklandı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin raporunda "Salgın sürecinde ekonomiden güvenliğe, orduların işlevinden ulus devlet anlayışına kadar birçok konuda önemli değişimler yaşandı" ifadelerine yer verildi.

İş Bankası, PROPARCO'dan tarım sektörü ve tarımda kaynak ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere 25 milyon Euro tutarında kredi temin etti.

Koç Üniversitesi'nin Avrupa'nın 7 üniversitesiyle bir araya gelerek yer aldığı UNIC adlı konsorsiyum, "Endüstrileşme-Sonrası Kentler Avrupa Üniversitesi" projesi ile AB Komisyonu'ndan fon aldı.

Michelin, İstanbul Esenler Otogarı'nda COVID-19 önlemleri çerçevesinde düzenlediği etkinlikte X Coach otobüs lastiklerini şehirlerarası otobüs şoförlerine tanıttı.

Migros Toptan, Gıda Güvenliği Derneği tarafından onaylı "Gıdada Hijyen İyi Gelecek" isimli online seminerleri düzenleyecek.

Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim AŞ, Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) 9001:2015 sertifikasının sahibi oldu.

Pegasus Hava Yolları, ağustos ayında Rusya da dahil 17 ülkeye daha yurt dışı uçuşlarının başlayacağını duyurdu.

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, ''Eskiden şirketler kâr için işten adam çıkartırlardı. Şimdi işten adam çıkartmak değil, çalışanların yeniden eğitilmesi çok önemli. Şu anda tüm dünya şirketlerinin konuştuğu mesele bu. Biz de Sabancı Üniversitesi ile dijital akademi kurduk. Burada tüm şirketlerimizden her yıl ortalama 100-150 kişiyi eğitiyoruz. Bu çalışanlarımızı artık dijital işlere yönlendiriyoruz.'' dedi. Alper, Birleşmiş Milletler'in 2030 Gündemi İçin Gönüllülüğün Yeniden Canlandırılması toplantısında Sabancı Gönüllüleri'ni Türkiye'den en iyi örnek uygulama seçtiğini aktardı.

Sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-30 Haziran arasını kapsayan dönemde vasıta kategorisinde en çok otomobil ilanı verildi. Otomobil ilanlarını sırasıyla, minivan & panelvan, arazi araçları, SUV & Pick-up, ticari araçlar ve motosiklet ilanları takip etti.

Türk Telekom'un sabit internet abonelerinin yılın ilk yarısındaki abone başı aylık ortalama data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak, 178 GB oldu.

Yapı Kredi Leasing, Türkiye'de Koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden finansal olarak etkilenen KOBİ'leri desteklemek, maliyetlerini ve enerji tüketimlerini azaltmak adına üç ayrı fon anlaşması gerçekleştirdi.

ÇALIŞAN/İŞVEREN MARKASI VE İNSAN KAYNAKLARI HABERLERİ

Arzum'un Mali İşler Direktörlüğüne (CFO) Arda Altınok atandı.

Danone Türkiye Sütlü Ürünler Pazarlama Direktörlüğü'ne Didem Küçükemirler Geren atandı. Geren, Danone Türkiye Sütlü Ürünler'in tüm pazarlama süreçlerine liderlik edecek.

GittiGidiyor'da 2020 yaz dönemi stajları başladı. Koronavirüs sebebiyle evden çalışma uygulamasına geçen şirket, öğrencilere uzaktan staj imkanı sunuyor.

Kuveyt Türk, etik ve iş ahlakı alanında farkındalık oluşturmak amacıyla EDMER tarafından düzenlenen "ETİKA 2019 Türkiye'nin En Etik Şirketleri" organizasyonunda altıncı kez ödüle layık görüldü.

Pierre Fabre'nin, Türkiye'de İlaç ve Dermokozmetik olarak faaliyet gösteren iki şirketi aynı yönetim çatısı altında birleşti. Tarihinde ilk kez tek kişi tarafından yönetilecek Pierre Fabre Türkiye'nin başına Genel Müdür olarak bir kadın lider, Dr. Hande Demirdere getirildi.

Shell Bulgaristan Filo Çözümleri Satış Müdürü görevini Aralık 2018'den beri sürdüren Hakan Güner, Shell & Turcas Filo Çözümleri Direktörü olarak atandı.

Sisal Şans yönetim kadrosunu Selim Ergün ile güçlendirdi. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında kurum bünyesinde COO olarak görev almaya başlayan Ergün, kurumda CEO olarak atandı.

Sompo Sigorta, hayata geçirdiği "Nasıl İsterSen!" Esnek Yan Haklar Programı kapsamında, mevcut yan hakların kişisel ve ailevi ihtiyaçlar doğrultusunda farklı alternatifler ile şekillendirilmesine imkan sağlıyor. Firma açıklamasına göre, müşterilerini anlayan ve onların ihtiyaçları doğrultusunda farklı çözümler sunan Sompo Sigorta aynı hassasiyetle çalışanlarını da dinleyerek, beklentiler doğrultusunda yeni bir insan kaynakları uygulamasını hayata geçirdi.

Tüpraş'ın, üniversite öğrencilerine yönelik "Nextremers" programı kapsamında gençler, online olarak eğitim ve projelere katılarak uzaktan çalışma deneyimi yaşıyor.

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