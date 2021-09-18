Hafif ticari araç, dönüşü yasak olan yola girdi: 5 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hafif ticari araç, dönüşü yasak olan yola girdi: 5 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Diyarbakır'da dönüşü olan yasak yola giren hafif ticari araç karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

- Diyarbakır'da dönüşü olan yasak yola giren hafif ticari araç karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. 5 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde bulunan Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 KC 503 plakalı Ford marka araç dönüşü yasak olan yoldan ana yola girince karşı yönden gelen 02 AHH 961 plakalı Hyundai marka araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil savrularak durabilirken, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık, polis ekiplerine bildirdi. Kazada yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Murat Başal/İHA)

Hafif ticari araç, dönüşü yasak olan yola girdi: 5 kişi yaralandı

Hafif ticari araç, dönüşü yasak olan yola girdi: 5 kişi yaralandı

Hafif ticari araç, dönüşü yasak olan yola girdi: 5 kişi yaralandı

Hafif ticari araç, dönüşü yasak olan yola girdi: 5 kişi yaralandı

Hafif ticari araç, dönüşü yasak olan yola girdi: 5 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
PENDİK'TE FECİ KAZA; 2 ÖLÜ, 2 YARALI (1)

PENDİK'TE FECİ KAZA; 2 ÖLÜ, 2 YARALI (1)

 Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

 BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİYLE MARKETE GİRDİ

BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİYLE MARKETE GİRDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Gökhan Çıra
Spor Stefan Kuntz Okan Buruk Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hafif ticari araç, dönüşü yasak olan yola girdi: 5 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 20:12:57. #1.12#