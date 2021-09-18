Hafif ticari araç, dönüşü yasak olan yola girdi: 5 kişi yaralandı

- Diyarbakır'da dönüşü olan yasak yola giren hafif ticari araç karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. 5 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde bulunan Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 KC 503 plakalı Ford marka araç dönüşü yasak olan yoldan ana yola girince karşı yönden gelen 02 AHH 961 plakalı Hyundai marka araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil savrularak durabilirken, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık, polis ekiplerine bildirdi. Kazada yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Murat Başal/İHA)