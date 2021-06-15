Hadise-Kaan Yıldırım çiftinden üzücü haber
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Hadise-Kaan Yıldırım çiftinden üzücü haber

Hadise-Kaan Yıldırım çiftinden üzücü haber
Snob Magazin - Haberler | Magazin

İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden Hadise-Kaan Yıldırım çiftinden üzücü haber geldi. İşte ayrıntılar...

Şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından sevgilisi Kaan Yıldırım'ı takip etmeyi bıraktı.

Hadise'nin bu hamlesi, "Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Kaan Yıldırım da sevgilisini Instagram'da takip etmeyi bıraktı.

"SONUMUZ DEĞİŞİR Mİ?"

Hadise, geçtiğimiz günlerde "Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?" demişti.

O İDDİALAR İLİŞKİYE ZARAR VERDİ

Hadise'nin bir dönem Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile birliktelik yaşadığı iddia edilmişti. Bu iddiaların çiftin ilişkisine zarar verdiği ve birlikteliğin son bulmasına zemin hazırladığı konuşuluyor.

Hadise-Kaan Yıldırım çiftinden üzücü haber
Hadise-Kaan Yıldırım çiftinden üzücü haber
Hadise-Kaan Yıldırım çiftinden üzücü haber

Kaynak: Snob Magazin

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