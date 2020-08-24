Hadımköy'de bıçaklanan Dadaş Aras yaşananları Neler Oluyor Hayatta'ya anlattı... İddiaya göre çakarlı bir araç sürücüsü sürücü Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladı.

İddiaya göre çakarlı bir araç sürücüsü sürücü Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladı. Olay sırasında yaralanan Dadaş Aras, yaşadığı dehşeti Neler Oluyor Hayatta'ya anlattı. Dadaş Aras, ticari aracıyla sol şeritten giderken arkasından çakarlı bir aracın gelerek sirene bastığını söyledi. Aras, sonrasında sağa geçtiğini ama yine de takip edildiğini ifade etti. Aracını sıkıştırdığını söyleyen sürücünün " Sen niye bana yol vermiyorsun?" dediğini, ardından Aras'ın "Sen kimsin?" sorusuna da "polisim" diyerek cevap verdiğini belirtti. Sürücünün kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek, önüne geçtiğini anlattı. Sonrasında kayda başladığını anlatan Dadaş Aras, sürücünün iyice sinirlendiğini ifade etti. Arkasını döndüğü sırada, sırtından bıçak darbesiyle yaralandığını, ardından kalbine yakın bir bölgeye ve bacağına da bıçak darbeleri aldığını belirtti. Vücuduna 5 bıçak darbesi alan talihsiz sürücünün hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: Hürriyet