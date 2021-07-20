Hacı adayları, Kabe'yi tavaf etti
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Hacı adayları, Kabe'yi tavaf etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Hacı adayları, Kabe'yi tavaf etti Hacı adayları yeni tip korona virüs (Covid-19) önemleri altında hac ibadetini sürdürürken Kabe'de sosyal mesafeli tavaf gerçekleşti.

- Hacı adayları, Kabe'yi tavaf etti

MEKKE - Hacı adayları yeni tip korona virüs (Covid-19) önemleri altında hac ibadetini sürdürürken Kabe'de sosyal mesafeli tavaf gerçekleşti.

Suudi Arabistan'da Hac ibadeti bu yıl da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle sıkı önlemler altında yapılıyor. Hacı adayları sıkı tedbirler altında Kabe'de tavaf etti. Hac adayları tavaf sırasında maske taktı ve sosyal mesafeyi belirtmek için çizilen işaretleri takip etti. Tavaf sırasında ibadet edenlerin güneşten ve aşırı sıcaktan korunmak için şemsiye ve su şişeleri dağıtıldı. Tavaf sırasında hacı adaylarının teması aza indirmek amacıyla Mescid-i Haram'a giriş ve çıkışlar farklı kapılardan yapılıyor.

Şeytan taşlaması

Dün Arafat vakfesinin ardından gece yarısından itibaren Mina'daki Cemerat bölgesindeki "Akabe Cemresi"ne büyük şeytana 7 taş atıldı. Bugün de Şeytan taşlaması devam etti. Şeytan taşlaması, Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci ve üçüncü günleri Akabe Cemresi'nde Küçük Cemre ve Orta Cemre olmak üzere üç şekilde oluyor.

Öte yandan, hacıların kutsal alanların varmasıyla Hac ve Umre Bakanlığı, korona virüs salgını nedeniyle hacı adaylara maske, seccade, şemsiye ve çanta dağıtımı gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2.5 milyon Müslüman hacı olmuştu. Hac ibadeti için bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul edilmezken, Suudi Arabistan'da yaşayan 60 bin kişiye hac izni verildi.

Hacı adayları, Kabe'yi tavaf etti
Hacı adayları, Kabe'yi tavaf etti
Hacı adayları, Kabe'yi tavaf etti
Hacı adayları, Kabe'yi tavaf etti
Hacı adayları, Kabe'yi tavaf etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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