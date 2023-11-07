Şu anda sosyal medyada ve haber sayfalarından en çok konuşulan ve araştırılan konuların başında "Ziraat Bankası 2000 TL nasıl alınır, başvuru koşulları ve şartları neler?" Geliyor. Peki, Ziraat Bankası 2000 TL hediye veriyor mu, doğru mu? İşte detaylar…

Ziraat Bankası 2000 TL hediye veriyor mu, doğru mu? Ziraat Bankası 2000 TL nasıl alınır, başvuru koşulları ve şartları neler?

Ziraat Bankası'nın 2,000 Türk Lirası hediye ettiği iddiası, çevrimiçi arama motorlarında konu hakkında daha fazla bilgi edinme arayışlarına yol açtı. Peki, Ziraat Bankası 2000 TL hediye veriyor mu, doğru mu? Ziraat Bankası 2000 TL nasıl alınır, başvuru koşulları ve şartları neler? Detaylar haberimizdedir…

ZİRAAT BANKASI 2000 TL HEDİYE VERİYOR MU, DOĞRU MU?

Ziraat Bankası'nın resmi web sitesinde kampanya bölümünde 'Bankkart ile Troyestor'da 2.000 Türk Lirası Bankkart Lira Fırsatı!' başlıklı bir duyuru yer almaktadır. Kampanya süresi 01 - 15 Kasım 2023 olarak belirtilmiştir. Kampanya hakkında daha fazla bilgiye https://www.bankkart.com.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Troyestor ile Ziraat Bankası arasında gerçekleşen bir anlaşmanın sonucu olarak puan kazanma fırsatı sunulmaktadır. Troyestor'un verilerine göre, 1-15 Kasım tarihleri arasında Bankkart ile yapılan tek seferlik 15.000 - 29.999 Türk Lirası tutarındaki alışverişlerde 1.000 Türk Lirası, 30.000 Türk Lirası ve üzeri alışverişlerde ise 2.000 Türk Lirası Bankkart Lira kazanma imkanı sağlanmaktadır.

ZİRAAT BANKASI 2000 TL NASIL ALINIR, BAŞVURU KOŞULLARI VE ŞARTLARI NELER?

Bankkart ile troyestore.com'dan 1-15 Kasım tarihleri arasında tek seferde yapılacak 15.000 - 29.999 TL arası alışverişe 1.000 TL, 30.000 TL ve üzeri alışverişe 2.000 TL Bankkart Lira verilecektir. Kampanya troyestore.com da geçerlidir.

Bankkart , Bankkart Genç ve Bankkart Başak sahibi müşteriler hem kredi kartı hem de banka kartı özelliği ile kampanyadan faydalanabilir.

Kampanyaya Bankkart Mobil, bankkart.com.tr ve SMS kanallarından katılım sağlanabilir.

SMS ile katılım sağlamak için Bankkart sahiplerinin TROY yazıp 4757'ye Bankamızda kayıtlı cep telefonundan SMS göndermesi gerekmektedir. SMS gönderimleri ücretsizdir.

Bir müşteri kampanya dönemi boyunca en fazla 2.000 TL Bankkart Lira kazanabilir.

Kampanya koşullarını sağlayan müşterilere Bankkart Lira'lar 5 Aralık 2023 yüklenecektir.

Kampanyaya asıl kart sahipleri katılabilir. Ek kartlar ve sanal kartlar ile yapılan harcamalar asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilecektir.

Bir müşteri kampanyadan en fazla bir kere faydalanabilir.

Kampanyaya kampanya tarihleri içerisinde katılım sağlamayan müşteriler kampanyadan faydalanamayacaktır.

Bankkart Lira kullanılarak yapılan işlemler, iptal / iade işlemleri ve Bankkart ücretsiz ile yapılan işlemleri kampanyaya dahil değildir.

Kampanya döneminde yapılan işlemlerin iade/iptal edilmesi durumunda verilen Bankkart Lira geri alınacaktır. Bankkart Kumbara'da yeterli Bankkart Lira bulunmaması halinde kalan tutar hesaba veya kredi kartına borç olarak yansıtılacaktır.

Kampanyadan kazanılan Bankkart Lira'ların son kullanım tarihi 7 Ocak 2024 'dür.

Kullanılmayan Bankkart liralar 8 Ocak 2024 tarihinde geri alınacaktır.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Artı Bilgisayar A.Ş. kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.