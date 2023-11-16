Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Zehra Gülüç hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Zehra Gülüç'ün kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Zehra Gülüç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Zehra Gülüç şarkıları!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Zehra Gülüç hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Zehra Gülüç'ün hayatını araştırıyor. Peki, Zehra Gülüç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Zehra Gülüç şarkıları! Detaylar haberimizde.

ZEHRA GÜLÜÇ KİMDİR?

Seslendirmiş olduğu "Cennetten Çiçek" adlı şarkı ile tanınmaya başladı. 16 yaşında iken arkadaşlarının desteği ve keşfettiği sesinin güzelliği ile bir YouTube kanalı açmıştır. Açmış olduğu YouTube kanalına yüklediği Cennetten Çiçek cover'ını Ece Erken, Gülben Ergen ve Mustafa Sandal gibi birçok ünlü isim paylaşmıştır.

ZEHRA GÜLÜÇ ŞARKILARI NEDİR?

Diskografi

Teklileri

"Kopardılar Seni Benden" (Onur Bayraktar ile) (2020)

"Cennetten Çiçek" (2020)

"Cennetten Çiçek (Slow Versiyon)" (2020)

"Cennetten Çiçek (Trap Versiyon)" (2020)

"Ederin Olsun" (2020)

"Gurbet" (2021)