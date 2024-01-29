ZAM FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK 2024? SSK- Bağ Kur emeklisine ek zamlar ne zaman yatacak?

SSK- Bağ Kur emeklisine ek zamlar ne zaman yatacağı merak edilirken zam farkları hangi tarihte yatacağı gündeme geliyor. Emekli maaşı farklarının ne zaman yatacağı ve en düşük emekli maaşı kaç lira olduğu sorgulanıyor. SSK- Bağ Kur emeklisine ek zamlar ne zaman yatacak? Zam farkları ne zaman ödenecek? Detaylar haberimizdedir…

SSK- BAĞ KUR EMEKLİSİNE EK ZAMLAR NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşı fark ödemeleri ile ilgili duyuruda bulundu. Bakan Işıkhan, "SSK ve BAĞ-KUR emeklisi vatandaşlarımızın maaş artış oranlarını memur emeklisi maaş artışları gibi yüzde 49.25'e yükseltmiş olduk. Tüm emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Son zam oranları resmi gazetede yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları 1 hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacaktır. Güçlü iradeleri ile bizlere destek olan sayın Cumhurbaşkanımıza ayrıca şükranlarımı arz ederim." dedi.

ZAM FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliler, emekli maaşı farklarının hesaplanıp yatırılacağı günü büyük bir merakla bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşı fark ödemeleri konusunda önemli bir açıklama yaptı. Yeni zammın ardından emekli maaşı oranı yüzde 49,25'e yükseltildi.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ: