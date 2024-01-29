ZAM FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK 2024? SSK- Bağ Kur emeklisine ek zamlar ne zaman yatacak?
Emekliye yapılan zamla birlikte, SSK- Bağ Kur emeklisine ek zamların ne zaman yatacağı merak konusu oldu. 2024 emekli zam farklarının hangi tarihte yatacağı ve en düşük emekli maaşının ne kadar olduğu sorgulanıyor. Zam farklarının ne zaman ödeneceği ve SSK- Bağ Kur emeklilerine ek zamların ne zaman yatacağı konuları gündemde. Peki, SSK- Bağ Kur emeklisine ek zamlar ne zaman yatacak? Zam farkları ne zaman ödenecek?
SSK- Bağ Kur emeklisine ek zamlar ne zaman yatacağı merak edilirken zam farkları hangi tarihte yatacağı gündeme geliyor. Emekli maaşı farklarının ne zaman yatacağı ve en düşük emekli maaşı kaç lira olduğu sorgulanıyor. SSK- Bağ Kur emeklisine ek zamlar ne zaman yatacak? Zam farkları ne zaman ödenecek? Detaylar haberimizdedir…
SSK- BAĞ KUR EMEKLİSİNE EK ZAMLAR NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşı fark ödemeleri ile ilgili duyuruda bulundu. Bakan Işıkhan, "SSK ve BAĞ-KUR emeklisi vatandaşlarımızın maaş artış oranlarını memur emeklisi maaş artışları gibi yüzde 49.25'e yükseltmiş olduk. Tüm emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Son zam oranları resmi gazetede yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları 1 hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacaktır. Güçlü iradeleri ile bizlere destek olan sayın Cumhurbaşkanımıza ayrıca şükranlarımı arz ederim." dedi.
ZAM FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekliler, emekli maaşı farklarının hesaplanıp yatırılacağı günü büyük bir merakla bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşı fark ödemeleri konusunda önemli bir açıklama yaptı. Yeni zammın ardından emekli maaşı oranı yüzde 49,25'e yükseltildi.
4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ:
- Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
- Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
- Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
- Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
- Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
- Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
- Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
- Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
- Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
- Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ:
- Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde
- Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde
- Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde
- Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.