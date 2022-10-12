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Yusuf Karagündüz kimdir? Sokak sanatçısı Yusuf Karagündüz kimdir?

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Yusuf Karagündüz kimdir? Sokak sanatçısı Yusuf Karagündüz kimdir?

Son zamanlarda yaşanan olayların ardından birçok kişi Yusuf Karagündüz kimdir? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Sokak sanatçısı Yusuf Karagündüz kimdir? Sorusu, sosyal medya üzerinde yayınlanan görüntülerin ardından merak edilmeye başlandı. Peki, Yusuf Karagündüz kimdir? Sokak sanatçısı Yusuf Karagündüz kimdir?

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Kısa bir süre önce sokak sanatçılığı yapmakta olan Yusuf Karagündüz geçtiğimiz günlerde 2 kişinin şişeli saldırısına uğradı. Yüzünde şişe kırılarak yaralanan Karagündüz, bu saldırının, istedikleri şarkıyı bilmediğini söylediği iki kişi tarafından, kasıtlı olarak gerçekleştiğini ileri sürdü. Peki, Yusuf Karagündüz kimdir? Sokak sanatçısı Yusuf Karagündüz kimdir?

YUSUF KARAGÜNDÜZ KİMDİR?

Antakya sokaklarında grubuyla birlikte müzik yapan klarnet sanatçısı Yusuf Karagündüz 26 yaşındadır. Yaklaşık bir yıldır Antakya'da klarnet çalarak canlı müzik yapıp, geçimini sağlamaktadır.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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