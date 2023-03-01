Yunanistan'da tren kazası mı oldu? (VİDEO) 1 Mart Yunanistan tren kazasında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Tren kazası nerede oldu, hangi şehirde?

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Tren kazasının ardından vatandaşlar kazada kaç kişi vefat etti, kaç kişi yaralandı merak etti. Peki, 1 Mart Yunanistan tren kazasında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Tren kazası nerede oldu, hangi şehirde? İşte detaylar...

Yunanistan'da nerede kaza oldu? Yunanistan'da tren kazası hangi bölgede oldu? Yunanistan'daki tren kazasında kaç kişi öldü ve yaralandı? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Yunanistan'da tren kazası mı oldu? 1 Mart Yunanistan tren kazasında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Tren kazası nerede oldu, hangi şehirde? İşte tren kazası videosu...

YUNANİSTAN'DA TREN KAZASI MI OLDU? (1 MART 2023)

Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında 36 kişi yaşamını yitirdi, 85 kişi ise yaralandı. Trende yaklaşık 350 yolcu bulunurken kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

YUNANİSTAN TREN KAZASINDA KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ, KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı kazada 36 kişi öldü, 85 kişi yaralandı. Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürüldü.

Atina'dan Selanik'e gitmekte olan IC 62 tipi trende yaklaşık 350 yolcu bulunuyordu. Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.