Yunan adalarına vize var mı, vizeler kaktı mı? Yunanistan ile vize anlaşması detayları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan'a gitti. Görüşmede Miçotakis, Türk vatandaşlarına 10 Yunan adası için 7 günlük vize muafiyeti sağlanacağını duyurdu. Peki, Yunan adalarına vize var mı, vizeler kaktı mı? İşte, Yunanistan ile vize anlaşması detayları!

Yunan adalarına vize var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan'a gitti. Görüşmede Miçotakis, Türk vatandaşlarına 10 Yunan adası için 7 günlük vize muafiyeti sağlanacağını duyurdu. Peki, Yunan adalarına vize var mı, vizeler kaktı mı? İşte, Yunanistan ile vize anlaşması detayları haberimizde...

YUNAN A D ALARINA VİZE VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yunanistan'da kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Miçotakis, "İlişkileri yeniden canlandırmaya karar verdik. 10 ada için Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi verilecek" dedi.

TÜRKLERE 10 ADADA 7 GÜNLÜK TURİST VİZESİ VERİLECEK

Miçotakis'in açıklamalarından öne çıkanlar; "Önceki aylarda aramızdaki ilişkiyi tekrar canlandırmaya karar verdik. Önceki görüşmelerimizde atacağımız adımlar konusunu konuştuk. Ekonomi, ufak ölçekli birimler ve ikili ticaretin artırılması hedefini konuştuk. Göç konusunda da çok önemli bir sonuç elde ettik. Polis ve sahil güvenliğinin iş birliği sayesinde gelişen bu ilişkiler gelecekte daha da ilerleyecektir. Yunanistan'ın Türkiye'yi AB sürecinde sağlayacağı destek konusunu da ele aldık. Vize meselesinde de daha yakın bir iş birliği konusunu ele aldık. Türk vatandaşlarına vize muafiyetini ele aldık. 10 Yunan adasında Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunu ele aldık. Zaman uygun olduğunda kıta sahanlığı ve deniz sahası meselelerini de konuşmaya hazır olacağız.

Bütün aşırı tavırların bertaraf edilmesi, bunlardan kaçınılmazı ve insani değerlere saygı, silahsızlık halinin bulunmasında hemfikir kaldık. Kıbrıs konusunda BM konseyi kararları bizim için çok önemli. Bu konudaki gelişmeler bu doğrultuda olmalı. Hem Yunanistan'da hem Türkiye'de bizim yaklaşımımıza katılmayan kesimler mevcut ancak sınırdaş olan ülkeler yan yana hareket etmek zorundadır. İkimiz de sakin sularda güzel bir esinti ile ilerleyen kaptan olarak güzel gelecek yaratmalıyız."

ERDOĞAN: LAVRION KAMPININ KAPATILMASINDAN MEMNUN OLDUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuşmasında şunları söyledi: "Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 2017'de en son ziyaretim oldu. Devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyarettir bu. Tekrar Atina'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum Bir sonraki toplantı için bu kadar ara vermeyeceğimize, yılda bir kez bu buluşmayı gerçekleştirmenin her iki ülke için hayırlı olacak. 2021 yılında oluşturulan Ortak Eylem Planı'nda oluşturan planların sonuç vermesi memnun edici. Turizm ve kültürel alan ilişkileri geliştireceğiz. Ticaret hacmimizin 10 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabık kaldık. Ege ve Doğu Akdeniz'de tutumlarımız hakkında da görüş alışverişinde bulunduk, dışişleri bakanlarımızın kararlı bir şekilde çalışmalarını istedik. Terörle mücadeleyi de ele aldık. Özellikle Lavrion Kampı'nın kapatılmasını memnuniyetle karşıladık.

"BİZİM ARAMIZDA ÇÖZÜLEMEYECEK BİR MESELE YOKTUR"

Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan dramı ele aldık, Türkiye olarak en başında beri sivillerin hedef alınması hiçbir şekilde onaylamadığımızı vurguladık. Yaşananlar vicdanları yaralamaktadır. Uluslararası toplum sessiz kalmamalı, kalıcı ateşkes tekrar sağlanmalıdır. 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğünü haiz Filistin devletinin bir kez daha kaçınılmaz olduğunu gördük. Türkiye olarak garantör olmaya hazır olduğumuzu açıkladık. Gazze'ye yardımlarımızı hızla sürdürüyoruz, uluslararası toplumun da gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Aynı deniz, coğrafyayı paylaşıyoruz. İki komşu arasında görüş ayrılığının olması çok normal, bizim aramızda çözülemeyecek bir sorun yoktur. Yeter ki büyük resme odaklanalım, denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım. Önümüzdeki toplantı için kendilerini Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağım."

İŞTE VİZE KOLAYLIĞI SAĞLANACAK 10 ADA

Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Dimitris Kairidis, anlaşma kapsamındaki adaları sıraladı. Bakanın açıklamasına göre anlaşma Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Leros, Kalimnos, İstanköy, Rodos, Sömbeki ve Kasteloris adalarını kapsayacak.