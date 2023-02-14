Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Diyarbakır'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Yenişehir ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Yenişehir nerede? Yenişehir ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Yenişehir ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Diyarbakır'da da birçok yerde deprem hissedildi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi merak edildi. Peki, Yenişehir nerede? Yenişehir ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Yenişehir ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

YENİŞEHİR NEREDE?

Yenişehir, Diyarbakır ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 214.831

Rakım: 670 m (2.190 ft)

YENİŞEHİR İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Diyarbakır'da yer alan Yenişehir ilçesinin nüfusu 214.831'dir.

YENİŞEHİR HANGİ İLE BAĞLI?

Yenişehir, Diyarbakır ilinin merkezdeki dört yeni ilçesinden biridir. Diyarbakır'ın yerlilerinin en çok yaşadığı ilçelerden biridir. Ofis, Vilayet gibi şehrin yoğun semtleri Yenişehir sınırlarına girdiğinden ötürü ilçe, oldukça işlektir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2020 yılındaki Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ilçe nüfusu 214.831 kişidir.

Yenişehir Belediyesi, Diyarbakır'ın merkezinde bulunan 4 büyük ilçeden biridir.

Genel bilgiler

Yenişehir İlçesi, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan Diyarbakır İli'nin, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2020 yılındaki Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 214.831 kişilik nüfusa sahip, dört yeni merkez ilçesinden biridir.

Coğrafi konumu

Yenişehir İlçesi'nin güneyinde Sur, batısında Bağlar, kuzeybatısında Kayapınar, Ergani ve Eğil İlçeleri ile sınırları çizilmiştir.

Kuruluşu

22 Mart 2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5747 Sayılı Kanunla bağımsız bir ilçe hâline gelmiştir. 31 Mart 2019 seçimlerinden itibaren ilçeye bağlı olan mahalle sayısı 42'ye yükselmiştir.