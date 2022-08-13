Osmanlı Devleti'nin askeri ordularından olan Yeniçeri Ocağı'nı kimin kurduğu ve Yeniçeri Ocağı'nı hangi padişahın kurduğu merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan Yeniçeri Ocağı'nı kim kurdu? Yeniçeri Ocağı'nı kuran padişah kimdir? Daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin…

Osmanlı Devleti'nde askeri bir sınıf olan Yeniçerilerin kuruluşu ve Yeniçeri Ocağı'nı kimin kurduğu merak ediliyor. Yüzlerce yıl aktif görev alan bu askeri sınıfın kurucusu kim? Yeniçeri Ocağı'nı kim kurdu? Yeniçeri Ocağı'nı kuran padişah kimdir? İşte detaylar…

YENİÇERİ OCAĞI'NI KİM KURDU?

Erken dönem Osmanlı tarihçileri Aşıkpaşazade, Neşri, Kemal, Oruç ve anonim tarihler yeniçeri teşkilatının, I. Murad tarafından 1361 yılında Edirne 'nin fethini takiben kurulmuş olduğu konusunda hemfikirdirler. Yeniçerilerin kanun ve kaidelerini içeren Kavanin-i Yeniçeriyan da bu görüşü benimser.

Rivayete göre ise Orhan Gazi devşirme çocuklardan kurulu bir ordu kurduğu zaman Hacı Bektaş dergahına gelip yeni kuracağı yeniçeri ocağı için dua istemiştir. Dergâhı ziyaret eden Orhan Gazi, orada bulunan pire, "Pir hazretleri, yeni kurduğum ocak için sizden hayır duası almaya geldim" diyerek, duasını istemiş Hacı Bektaş'taki pir de elini çocuklardan birinin başına koyarak: "Bunların adı yeniçeri (yeni asker) olsun diyerek Cenabı Hak yüreklerini ak, pazularını kuvvetli, kılıçlarını keskin, oklarını tehlikeli, kendilerini daima galip buyursun diye dua eder. O yüzden yeniçeri ocaklarına Ocak-ı Bektaş-î-yân , kendilerine Taifei Bektaş-î-yân, Güruh Bektaşiye, Zümre-i Bektaşiye gibi isimler vermişlerdir.

YENİÇERİ OCAĞI HANGİ DÖNEMDE KURULDU?

Kuruluşunu Orhan Gazi veya I. Murad dönemlerine dayandıran farklı görüşler bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarının genişlemesi ile, Hristiyan çocukların 8-18 yaşlarında alınarak yetiştirilmesi (devşirme) ile oluşturulmaya başlanan Yeniçeri Ocağı, Padişah'a bağlı Kapıkulu Ocakları'nın piyade kısmının büyük kısmını oluşturmaktaydı