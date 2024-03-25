YARGITAY'DA BAŞKANLIK SEÇİMİ I Yeni Başkan kim olacak? Hangi aday önde?

Mehmet Akarca Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu. Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve sabah 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. Peki, Yeni Başkan kim olacak? Hangi aday önde?

YARGITAY'DA YENİ BAŞKAN KİM OLACAK?

Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve sabah 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

HANGİ ADAY ÖNDE?

Adayların hiçbirinin 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle seçimlere 3. tur oylamasıyla devam edilecek.