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Viraja hızlı giren otomobilin kaza anı araç kamerasına yansıdı

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Eskişehir'de hızlı girdiği virajda kontrolden çıkan otomobilin takla attığı anlar, karşı şeritten gelen bir otomobilin yol kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Viraja hızlı giren otomobilin kaza anı araç kamerasına yansıdı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de hızlı girdiği virajda kontrolden çıkan otomobilin takla attığı anlar, karşı şeritten gelen bir otomobilin yol kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Ihlamurkent Mahallesi Koza Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde bulunan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan kaldırıma çarparak takla atan araç, ters döndü.

Kaza anları, karşı şeritten gelen başka bir aracın yol kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

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