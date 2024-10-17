Üye Girişi
Haberler

Vergi Yüzsüzleri Listesi 2024 (TAM LİSTE)

Vergi Yüzsüzleri Listesi 2024 (TAM LİSTE)
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Zonguldak Karadeniz Ereğli'de 5 milyon TL ve üzeri vergi borcu olan 57 kişi ve firmanın isimlerini açıkladı. Türkiye genelindeki borçluların listesi ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Kasım ayında duyurulacak. Vergi yüzsüzleri listesi İstanbul için merak edildi. Peki, Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı mı? İşte, Vergi yüzsüzleri listesi!

Vergi yüzsüzleri listesi! Hazine Ve Maliye Bakanlığı, vergi borcunu ödemeyen 5 milyon TL üzeri borcu bulunan kişi ve firmaların listesini açıklamaya başladı. İlk olarak Zonguldak Karadeniz Ereğli'de askıya çıkarılan listede, vergi borçları milyonları bulan birçok şirket ve şahsın adı yer aldı. Türkiye genelinde 15-31 Ekim tarihleri arasında il ve ilçe vergi dairelerinde ilan edilecek olan bu listeler, 1-15 Kasım tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde de yayımlanacak. Bakanlık, vergi borcunu ödemeyenlerin kamuoyuna açıklanması adımını, vergi usul kanunu kapsamında yürürlüğe giren tebliğlere dayanarak atıyor. Peki, Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı mı? İşte, Vergi yüzsüzleri listesi...

VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİ

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın talimatıyla 5 milyon TL ve üzeri vergi borcu olan 57 mükellefin isimleri ilan edildi. Bu listede yer alan kişilerin borçları 30 Eylül 2024 itibariyle kesinleşmiş durumda olup, 31 Aralık 2023 vadeli borçlarını ödememişler. Borçlu mükellefler arasında, milyonlarca lira vergi borcuyla öne çıkan şirketler bulunuyor. Bazı firmaların 48 milyon TL'yi bulan vergi borçları olduğu kaydedildi. Bakanlık, söz konusu duyuruları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 293 ve 564 sıra numaralı genel tebliğlerine dayanarak yapıyor.

Vergi Yüzsüzleri Listesi 2024

Vergi Yüzsüzleri Listesi 2024

Türkiye Genelinde Açıklamalar Devam Edecek

Zonguldak'taki açıklama, Türkiye genelinde yapılacak duyuruların bir parçası olarak öne çıktı. Her il ve ilçe vergi dairesi, 15-31 Ekim tarihleri arasında kendi bölgesindeki vergi borcu 5 milyon TL'yi aşan mükelleflerin listesini açıklayacak. Kasım ayında ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde bu mükellefler duyurulacak. Bu uygulama ile hem kamuoyunun bilgilendirilmesi hem de borçlu mükellefler üzerinde bir ödeme baskısı yaratılması hedefleniyor. Ancak, belediyeler ve büyükşehir belediyelerine ait şirketlerin 31 Aralık 2004 ve öncesine ait borçları ile bazı yeniden yapılandırmaya tabi tutulan borçlar bu kapsam dışında tutuluyor.

Vergi Yüzsüzleri Listesi 2024

Vergi Borcunu Ödemeyenlerin Haklarında Yasal Süreç İşliyor

Listeye dahil olan mükelleflerin borçlarını ödememeleri halinde, haklarında çeşitli yasal yaptırımlar uygulanacak. Vergi daireleri, borçların tahsili için haciz işlemleri başlatabilecek ve icra yoluna gidebilecek. Bunun yanı sıra, mükellefler hakkında devam eden vergi incelemeleri ve vergi komisyonu kararları neticesinde cezalar da kesinleşebilir. Özellikle 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 arasında kesinleşmiş vergi borçları olanlar, bu listelere ekleniyor.

Deprem Bölgesindeki Mükellefler Kapsam Dışında

6 Şubat 2024 Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa gibi 11 ildeki mükellefler ise bu listeye dahil edilmeyecek. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren ve mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin borçları kamuoyuna açıklanmayacak. Depremzedelerin vergi yükümlülükleri konusunda Bakanlık, farklı bir yapılandırma ve ödeme kolaylığı sağlamak üzere düzenlemeler yapmış durumda. Depremzedelerin yanı sıra, belirli belediye ve kamu kuruluşlarına ait borçlar da bu uygulamanın dışında tutuldu.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Karadeniz Zonguldak İstanbul Türkiye Ereğli

Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! MSB ve Valilik'ten art arda açıklamalar

Kilis'e 2 havan mermisi düştü! MSB ve Valilik'ten art arda açıklamalar

 Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kılıçdaroğlu meydan okudu: Geri adım atarsam namerdim

 Rojin'in babasından dikkat çeken iddia: Kızım intihar etmedi, ona zarar vermişler

18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin'in babasından dikkat çeken iddia
ABD'de savaş uçağı düştü, mürettebat kayıp

Ülke şokta! Savaş uçağı düştü, mürettebat kayıp
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 17 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 17 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? THAAD füze savunma sistemi nedir? THAAD özellikleri Astsubaylar günü ne zaman? 17 Ekim En güzel astsubaylar günü sözleri ve mesajları 2024! Ferhat Nasiroğlu kimdir? Ferhat Nasiroğlu kaç yaşında, nereli? Ferhat Nasiroğlu hayatı ve biyografisi! Başakşehir yangın söndü mü? Başakşehir yangın nerede çıktı? Bugün okul var mı? 17 Ekim Perşembe okullar tatil mi (DEPREM)? Adıyaman bugün okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? Elazığ bugün okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.