Vergi Yüzsüzleri Listesi 2024 (TAM LİSTE)

Vergi yüzsüzleri listesi! Hazine Ve Maliye Bakanlığı, vergi borcunu ödemeyen 5 milyon TL üzeri borcu bulunan kişi ve firmaların listesini açıklamaya başladı. İlk olarak Zonguldak Karadeniz Ereğli'de askıya çıkarılan listede, vergi borçları milyonları bulan birçok şirket ve şahsın adı yer aldı. Türkiye genelinde 15-31 Ekim tarihleri arasında il ve ilçe vergi dairelerinde ilan edilecek olan bu listeler, 1-15 Kasım tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde de yayımlanacak. Bakanlık, vergi borcunu ödemeyenlerin kamuoyuna açıklanması adımını, vergi usul kanunu kapsamında yürürlüğe giren tebliğlere dayanarak atıyor. Peki, Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı mı? İşte, Vergi yüzsüzleri listesi...

VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİ

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın talimatıyla 5 milyon TL ve üzeri vergi borcu olan 57 mükellefin isimleri ilan edildi. Bu listede yer alan kişilerin borçları 30 Eylül 2024 itibariyle kesinleşmiş durumda olup, 31 Aralık 2023 vadeli borçlarını ödememişler. Borçlu mükellefler arasında, milyonlarca lira vergi borcuyla öne çıkan şirketler bulunuyor. Bazı firmaların 48 milyon TL'yi bulan vergi borçları olduğu kaydedildi. Bakanlık, söz konusu duyuruları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 293 ve 564 sıra numaralı genel tebliğlerine dayanarak yapıyor.

Türkiye Genelinde Açıklamalar Devam Edecek

Zonguldak'taki açıklama, Türkiye genelinde yapılacak duyuruların bir parçası olarak öne çıktı. Her il ve ilçe vergi dairesi, 15-31 Ekim tarihleri arasında kendi bölgesindeki vergi borcu 5 milyon TL'yi aşan mükelleflerin listesini açıklayacak. Kasım ayında ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde bu mükellefler duyurulacak. Bu uygulama ile hem kamuoyunun bilgilendirilmesi hem de borçlu mükellefler üzerinde bir ödeme baskısı yaratılması hedefleniyor. Ancak, belediyeler ve büyükşehir belediyelerine ait şirketlerin 31 Aralık 2004 ve öncesine ait borçları ile bazı yeniden yapılandırmaya tabi tutulan borçlar bu kapsam dışında tutuluyor.

Vergi Borcunu Ödemeyenlerin Haklarında Yasal Süreç İşliyor

Listeye dahil olan mükelleflerin borçlarını ödememeleri halinde, haklarında çeşitli yasal yaptırımlar uygulanacak. Vergi daireleri, borçların tahsili için haciz işlemleri başlatabilecek ve icra yoluna gidebilecek. Bunun yanı sıra, mükellefler hakkında devam eden vergi incelemeleri ve vergi komisyonu kararları neticesinde cezalar da kesinleşebilir. Özellikle 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 arasında kesinleşmiş vergi borçları olanlar, bu listelere ekleniyor.

Deprem Bölgesindeki Mükellefler Kapsam Dışında

6 Şubat 2024 Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa gibi 11 ildeki mükellefler ise bu listeye dahil edilmeyecek. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren ve mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin borçları kamuoyuna açıklanmayacak. Depremzedelerin vergi yükümlülükleri konusunda Bakanlık, farklı bir yapılandırma ve ödeme kolaylığı sağlamak üzere düzenlemeler yapmış durumda. Depremzedelerin yanı sıra, belirli belediye ve kamu kuruluşlarına ait borçlar da bu uygulamanın dışında tutuldu.