Van'da okullar tatil mi? 25 Aralık günü okul var mı, kaç gün tatil, ne zaman açılacak?

Van'da 25 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi ve okul var mı merak ediliyor. Van'da dün gün boyu etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Van'da okullar tatil mi? 25 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi, kaç gün tatil, ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir…

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Çaldıran ilçesindeki tüm okullarda, Muradiye, Çatak ve Özalp ilçelerinde de taşıma kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.

25 ARALIK GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, yoğun kar ve yollarda buzlanma tehlikesi dolayısıyla yarın taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çaldıran ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile diğer eğitim kurumlarının yarın tatil edildiği duyuruldu.

Çatak ve Özalp ilçelerinde de yoğun kar ve bazı mahalle yollarının kapalı olması nedeniyle taşıma kapsamındaki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.